В Украине могут ввести налог на роскошное жилье - 25 тысяч в год

Министерство финансов Украины в рамках реформирования налоговой системы предлагает взымать фиксированный налог в размере 25 тыс. грн в год с владельцев крупногабаритного жилья, а также увеличить максимальную ставку налога на недвижимость (устанавливаемую местными советами) до 3% от минимальной зарплаты за 1 кв. м в год и распространить его взимание на промышленные и складские объекты.

Об этом говорится в презентации Минфина, опубликованной на сайте министерства.

Согласно презентации, квартиры площадью более 300 кв. м и жилые дома площадью свыше 500 кв. м будут облагаться налогом по фиксированной ставке - 25 тыс. грн в год.

При этом для объектов жилой недвижимости, которые имеют меньшую площадь, определять ставку налога Минфин предлагает местным советам в пределах от 0 до 3% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади.

В тоже время, министерство предлагает сохранить действующие льготы для владельцев маленького жилья (до 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов).

Кроме того, министерство предлагает лишить налоговых льгот собственников промышленных объектов и складских помещений. Ставка налога для них также составит до 3% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года в Украине вступил в силу новый Налоговый кодекс, согласно которому налогом на недвижимость облагаются квартиры площадью свыше 60 кв. м и частные дома площадью более 120 кв. м, при этом налог не превышает 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м в год.