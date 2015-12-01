Столичная первичка в ноябре незначительно подешевела

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,5% - до 22,8 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с ноябрем 2014 года цены увеличились на 38,5%, сообщает в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего снизилась стоимость квартир бизнес-класса – на 1,5%, до 26,7 тысячи гривень/квадратный метр. В то время как эконом-сегмент и премиум-класс новой недвижимости продемонстрировали рост – на 1,4% и 0,9%, до 16,7 тысячи гривень/квадратный метр и 38,7 тысячи гривень/квадратный метр соответственно.

При этом, наиболее ощутимо потеряли в цене 4-х и более комнатные квартиры в премиум-сегменте – 14,2%. В то время как однокомнатные квартиры в зависимости от класса подорожали на 4,7% - 6,6%.

По информации портала, в прошлом месяце к продаже предлагались квартиры 59 операторами в 134 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 54%. Новостройки бизнес-класса составили 33% от общего количества, премиум-класса – 13%.

При этом, в ноябре были приостановлены либо прекращены продажи квартир в 8-ми новостройках эконом-класса, в 3-х объектах бизнес-класса и в 6-ти премиум-класса.

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Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года квартиры на первичном рынке недвижимости Киева по сравнению с сентябрем подешевели на 1,7% - до 22,9 тысячи гривень/квадратный метр, по сравнению с сентябрем 2014 года цены увеличились на 44,3%.

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По данным информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", за 2014 год стоимость квартир на "первичке" столицы выросла на 23,6% из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего.