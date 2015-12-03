Для утепления украинских многоэтажек нужно 45 миллиардов

На утепление жилищного фонда Украины потребуется порядка 45 миллиардов гривень. Такие данные обнародовал в ходе брифинга заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк.

"Для термомодернизации в целом, с учетом того, что только многоэтажек в Украине более 80 тысяч, необходимо 40-45 миллиардов гривень, а учитывая, что жилищный фонд в Украине строился в 60-70 годах, работы по утеплению действительно много", - сказал он.

В этой связи он отметил, что на законодательном уровне правительство практически подготовило законопроект, который позволит привлечь иностранные компании для проведения масштабной термомодернизации жилищного фонда.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) в рамках правительственной инициативы по сокращению потерь тепловой энергии планирует весной 2016 года запустить в Украине полноценный рынок энергосервисных услуг, который предполагает привлечение частных компаний для проведения работ по утеплению зданий и получение ими прибыли за счет уменьшения потребления энергии.