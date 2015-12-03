"Строительную амнистию" могут продлить на 2016 год

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) рассматривает вопрос продления "строительной амнистии", предусматривающей ввод в эксплуатацию самовольно построенных жилых объектов и объектов первой-второй категории сложности, на 2016 год, сообщил в ходе брифинга глава ведомства Алексей Кудрявцев.

"Мы сейчас изучаем этот вопрос. Очень много людей обращаются к нам с этим вопросом, поэтому если будет такая необходимость, то мы буквально в январе-феврале будем предлагать Кабмину продлить строительную амнистию", - сказал он.

Он также рассказал, что по состоянию на начало декабря органы архитектурно-строительного контроля узаконили почти 10 тысяч объектов самовольного строительства, при этом наибольшее число деклараций о вводе в эксплуатацию самостроев было зарегистрировано в Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Тернопольской областях.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины в середине января приняла Закон о внесении изменений в Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности" относительно принятия в эксплуатацию объектов строительства, построенных без разрешения на выполнение строительных работ.

Данный документ продлил до 31 декабря 2015 года так называемую "строительную амнистию", которая позволяет узаконивать самострои по упрощенному механизму.

Так, согласно документу, упрощенный механизм принятия в эксплуатацию распространяется на объекты, построенные без разрешения на выполнение строительных работ и без проведения техосмотра помещений в период с 5 августа 1992 года по 12 марта 2011 года.