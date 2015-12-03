Каждая третья стройка в Украине ведется с нарушениями – глава Госархстройинспекции

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) с начала года провела 17 тыс. проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 5,5 тыс. объектах, что составило почти 33% от проверенных ведомством строек, заявил в ходе брифинга глава ведомства Алексей Кудрявцев.

«С начала 2015 года мы осуществили 17 тыс. проверок и выявили нарушения на 5,5 тыс. объектах. То есть инспекция показала, что каждое третье строительство ведется с нарушениями», - сказал он.

Чиновник также отметил, что самым распространенным нарушением является несоблюдение заявленной в разрешительных документах этажности зданий. «Люди берут разрешения на строительство трехэтажного дома, а строят пять – это сегодня очень распространено», - рассказал Кудрявцев.

По его словам, наибольшее количество нарушений было зарегистрировано в Донецкой, Киевской и Львовской областях. Он также сообщил, что за 11 месяцев работы ведомство зарегистрировало и выдало более 180 тыс. разрешительных документов, из которых порядка 500 - это разрешения на строительство объектов V категории сложности, то есть крупные жилые комплексы и техногенно опасные объекты.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году Госархстройинспекция провела более 31,3 тыс. проверок, по результатам которых взыскала штрафов на сумму 137,1 млн грн.

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Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.