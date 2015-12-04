Стоимость строительных работ с начала года выросла на 22%

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 22,1%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР по итогам 10 месяцев 2015 года зафиксировано во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 28%, а также в сфере возведения жилых домов – на 22,2%. Меньше всего увеличилась стоимость строительства комплексных промышленных зданий – на 15,2%.

При этом стоимость СМР в октябре 2015 года по сравнению с сентябрем увеличилась на 0,9% (в сентябре рост по отношению к августу составил 1,2%).

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В Госстате отметили, что наибольший рост цен на в октябре зафиксирован в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 1,5%. При этом в сфере строительства жилых домов цены выросли на 0,9%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы по итогам первых 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 28,2%. По данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28,2%, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросли на 9,5%.