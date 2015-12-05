Более 40 тысяч украинских военных стоят в очереди на получение жилья

В очереди на получение жилья стоят более 40 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак сегодня перед церемонией вручения смотровых ордеров на жилье военнослужащим-участникам АТО и членам их семей в Василькове Киевской области.

«В очереди стоят более 40 тысяч военнослужащих Вооруженных сил, потому что очень мало давалось жилья», - заявил он.

Однако, по словам Полторака, невозможно решить квартирную проблему только закупая жилье, Минобороны должно внедрять совсем иные подходы.

Как сообщал УНИАН, Минобороны Украины в этом году закупило для военнослужащих 1,3 тыс. квартир на общую сумму свыше 1 млрд грн. Также ведомство выплатило военнослужащим, стоявшим в очереди на получение квартир, компенсации за приобретение жилья на общую сумму 250 млн грн.