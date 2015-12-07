Более 5 миллионов украинцев просят субсидии на комуслуги

За субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились более 5 миллионов украинских семей, что свидетельствует о повышении в текущем году эффективности этой системы в 6 раз по сравнению с 2014 годом, заявил министр социальной политики Павел Розенко во время публичного доклада правительства.

"К нам, в управления социальной защиты, обратилось более 5 миллионов украинских семей", - сказал Розенко. По словам министра, 200 тысяч из этих заявок находятся на стадии рассмотрения. Таким образом, количество получающих субсидии семей увеличилось в 6 раз по сравнению с прошлым годом.

Также Розенко отметил, что был внедрен адресный подход к назначению льгот. В частности, были отменены специальные льготы на услуги ЖКХ для депутатов, государственных чиновников, прокуроров, судей и прочих.

"На сегодня льготы устанавливаются с учетом общего среднемесячного заработка семьи", - пояснил министр.

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-октябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 905,4 миллиона гривень, что на 828,7 миллиона гривень, или в 11,8 раза, больше, чем в январе-октябре 2014 года.

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По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-октябре текущего года были назначены 3,9 миллиона семей, что составило 88,4% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. По сравнению с январем-октябрем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 3,2 миллиона, или в 5,6 раза.