Первичка эконом-класса в следующем году может подорожать на 10-15% - эксперт

Стабилизация валютного курса в Украине наряду с относительно высоким спросом на дешевое жилье может привести к увеличению стоимости квартир в новостройках эконом-класса на 10 - 15% уже следующем году.

Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучил председатель совета директоров Конфедерации строителей Украины Александр Ротов.

"Если не произойдет очередной девальвации гривни, то в 2016 году мы ожидаем 10 - 15% роста в этом сегменте (эконом-класса – УНИАН)", - сказал он.

По его словам, ценовая стабилизация, которая наблюдается на рынке первичного жилья в последние месяцы, - это результат стабилизации курса гривни, и в случае дальнейшего снижения курса украинская недвижимость возобновит свое падение.

Эксперт отметил, что наибольшим спросом сейчас пользуются именно дешевое жилье и не исключено, что это тенденция продолжится и в следующем году.

"Двух- и трехкомнатные квартиры эконом-класса сейчас имеют высочайший спрос, можно сказать, что за ними очереди стоят в таких крупных городах как Киев, Харьков, Днепропетровск, Львов и Одесса", - сказал он.

В тоже время, по словам эксперта, в более дорогих новостройках - бизнес-класса и "элитки" особого роста в следующем году ожидать не стоит, так как на них практически нет спроса.

"Мы видим дорогие предложения, которые долгое время выставлены на продажу, в частности в Киеве на улице Грушевского, где цены уже три – четыре раза опустили, а покупателя все-равно нет", - отметил он.

Ротов также подчеркнул, что рост в эконом-сегменте не способен оказать существенного влияния на рынок недвижимости в целом, поэтому говорить о выходе из состояния стагнации ещё рано.

Читайте такжеРынок недвижимости в Украине достиг дна – эксперты

Как сообщал УНИАН, с начала года на рынке жилой недвижимости столицы наблюдалась низкая активность в сегменте продажи. Так, количество объектов, предлагаемых к продаже, по состоянию на первое полугодие 2015 года резко возросло – в базе данных портала Address.ua их число выросло до рекордного за последние полтора года уровня - 65 тысяч квартир.

В то же время, количество сделок на рынке жилой недвижимости Киева по итогам первого полугодия 2015 года опустилось ниже уровня кризисного 2009 года, а долларовые цены на жилье снизились практически на 40%.