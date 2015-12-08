Рада хочет изменить правила аренды земельного участка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий обязательное расторжение арендатором договора аренды земли с хозяином расположенной на ней недвижимости в случае ее продажи и заключение договора с новым хозяином зданий и сооружений.

За принятие законопроекта №2027а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости" проголосовали 296 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Один из инициаторов законопроекта Игорь Алексеев заявил, докладывая с трибуны, что оформление права на земельный участок новым собственником, который приобрел расположенную на участке недвижимость, чрезмерно усложнено действующим законодательством. Так, новым владельцам зачастую приходится обращаться в суд для установления своего права на пользование соответствующим участком.

"В конце концов, мы имеем перегруженные суды, проблемы с определением статуса землепользователя, проблемы с уплатой арендных платежей", - сказал депутат.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство предусматривает автоматическое прекращение действия договора аренды земельного участка с хозяином расположенного на участке жилого дома (кроме многоквартирных), здания или сооружения в случае продажи данного сооружения. И, соответственно, возникновение аналогичного права пользования землей у приобретателя недвижимости. Однако, как отмечают авторы законопроекта, указанная норма противоречит украинскому законодательству, которое предусматривает заключение и прекращение действия договоров лишь в установленном порядке. В записке указывается, что из-за несогласованности законодательства имеют место злоупотребления. В частности, арендодатель мог отказаться дать согласие на расторжение договора или уклонятся от такого расторжения договора аренды в случае смены собственника здания.

Предложенный депутатами законопроект обязывает собственника земли в 30-дневный срок разорвать договор аренды с прошлым хозяином зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, и заключить соглашение на аналогичных условиях с новым хозяином недвижимости.

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Справка УНИАН. Законопроект №2027а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой судьбы земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости" был внесен в парламент 4 июня 2015 года и включен в порядок дня 15 сентября текущего года. Инициаторами документа являются народные депутаты от партии "Народный фронт" Игорь Алексеев, Валерий Лунченко, Дмитрий Сторожук и другие.