Квартиры в Киеве за год подешевели в долларах на 20%

Средняя стоимость жилья на первичном рынке недвижимости Киева за период с ноября 2014 года по ноябрь 2015 года в долларовом эквиваленте снизилась на 20,2% и по состоянию на начало декабря текущего года составила 1 283 доллара/квадратный метр.

Такие данные в ходе пресс-конференции обнародовал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сергей Злыдень со ссылкой на информационно-исследовательский центр "Олимп-Консалтинг".

По данным экспертов, стоимость продажи квартир на "первичке" в отчетном периоде снизилась во всех крупных городах Украины. Кроме Киева, наибольшее снижение стоимости квартир продемонстрировали Черкассы – 9,9%, до 601 доллар/квадратный метр, Чернигов – на 7,6%, до 586 долларов/квадратный метр, а также города, приближенные к зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины: Днепропетровск и Харьков, где снижение составило 9,1% и 6,1%, до 692 долларов/квадратный метр и 752 долларов/квадратный метр соответственно.

При этом самыми дорогими городами для покупки жилья по состоянию на конец 2015 года остаются Киев со средним показателем 1 283 доллара/квадратный метр, Львов - 1 048 долларов/квадратный метр, Одесса - 1 009 долларов/квадратный метр. А самыми дешевыми – Ивано-Франковск, где средняя цена продажи составляет 553 доллара/квадратный метр, Херсон - 590 долларов/квадратный метр, Кировоград – 569 долларов/квадратный метр, Черкассы – 601 доллар/квадратный метр, а также Чернигов - 586 долларов/квадратный метр.

Читайте такжеПервичка эконом-класса в следующем году может подорожать на 10-15% - эксперт

Как сообщал УНИАН, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего в 2014 году гривневые цены на столичной "первичке" выросли более чем на 70%. При этом средняя цена продажи квартир в эконом-классе на первичном рынке недвижимости Киева в первом полугодии 2015 года в гривневом эквиваленте выросла на 33% - до 18,8 тысячи гривень/квадратный метр.