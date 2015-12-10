В России хотят ввести запрет на покупку и аренду недвижимости в Турции

Покупка и аренда недвижимости в Турции гражданами РФ может оказаться под запретом на год, пишут "Известия".

Соответствующий законопроект подготовил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. За нарушение запрета депутат предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей (4,3 тыс. долл.), поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. По мнению парламентария, "введение временного запрета убережет россиян от неприятных инцидентов в этой стране".

Читайте такжеТурция пригрозила России ответными санкциямиПрежде чем предписывать гражданину РФ штраф, согласно документу, нужно провести проверку на наличие у него недвижимого имущества или договора аренды его в Турции. Также поводом для проверки физлица могут быть сообщения СМИ.

При установлении факта наличия турецкой недвижимости у гражданина «уполномоченные президентом РФ» органы, согласно законопроекту, будут иметь право проводить личные беседы с «подозреваемым», получать от него пояснительные документы, а также направлять запросы на информацию о его недвижимости в государственные органы и органы прокуратуры, иностранные банки и организации.

Менеджер по продажам компании Rest Property, занимающейся продажей и арендой недвижимости в Турции, Светлана Бигуш рассказала, что цены на турецкие квартиры и дома растут быстрее, чем в других странах: в 2015 году стоимость жилья выросла на 19,9%.

"Спрос очень большой. Для сравнения, в России недвижимость в текущем году подорожала всего на 1,2%. В Турции квартиры по сравнению с Москвой недорогие. Можно продать однокомнатную квартиру в Бутове, например, за 5 млн рублей, и на эти деньги в Турции, в городе на побережье, в хорошем районе приобрести двухкомнатную квартиру с бассейном, — говорит Бигуш. — Покупатели турецкой недвижимости в 90% — средний класс, рассчитывающий купить квартиру за €50–60 тыс. Оставшиеся 10% — богатые люди — покупают квартиры в среднем за €100 тыс. и виллы стоимостью €200–500 тыс.".

По словам Бигуш, стоимость вторичного жилья (более 15 лет эксплуатации) в Турции варьируется от €30 тыс. (двухкомнатная квартира) до €50 тыс. (трехкомнатная). Современное жилье с инфраструктурой (бассейны, хамамы) можно приобрести за €60 тыс. (двухкомнатная квартира), однако стоимость в зависимости от района и метража может доходить до €80 тыс.

"Цена двухкомнатной квартиры в новом, даже элитном доме с закрытым бассейном, детским клубом «в комплекте» начинается от €50 тыс. и доходит до €100 тыс. При этом лучшие объекты — это три комнаты и более — обойдутся в €120–150 тыс.", — добавила риелтор.

"Стоимость аренды двухкомнатной квартиры в зависимости от района варьируется от €500 до €1000 в месяц. За проживание в трехкомнатных апартаментах нужно платить €1–2 тыс., — сказала Бигуш. — За 6 месяцев (с марта по сентябрь) мы получили 350 запросов на аренду".

Кризис в отношениях Москвы и Анкары возник в связи с инцидентом 24 ноября: ВВС Турции сбили российский бомбардировщик, который нарушил воздушное пространство Турции в районе границы с Сирией.

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет или ограничение на ввоз в РФ отдельных видов турецких товаров, на деятельность находящихся под юрисдикцией Турции организаций, запрещено нанимать на определенные виды работ турецких граждан.

Турция пригрозила России введением ответных санкций.