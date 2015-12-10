Украинцам открыли доступ к данным о формировании коммунальных тарифов

За принятие проекта закона №2505а «Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей водой, централизованного водоснабжения и водоотвода» за основу и в целом проголосовало 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Член комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлисецкий, докладывая по законопроекту, заявил, что он повысит прозрачность тарифов и цен, а также их составных на услуги ЖКХ.

Депутата Юрий Левченко предложил к законопроекту поправку о том, что нормы законопроекта относительно прав потребителей на информацию вносятся в отдельные отраслевые законы о соответствующих услугах. «Остаются специальные отраслевые законы, в которых не прописаны такие возможности для потребителей… Это даст чиновникам и монополистам возможность, ссылаясь на отраслевые законы, отказывать в соответствующей информации потребителям», - пояснил депутат.

Пидлисецкий сообщил, что поправка является важной и не была включена в законопроект потому, что автор слишком поздно внес ее в комитет. В связи с этим докладчик призвал депутатов включить поправку Левченко в законопроект. Однако за данное решение проголосовало лишь 198 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие этого законопроекта позволяет обеспечить беспрепятственное и бесплатное получение информации о целом ряде данных, касающихся цен и тарифов на ресурсы, их качества, реальных объемов потребления и другой информации, например, об инвестиционных программах, источниках их финансирования, привлеченных кредитах и их целевом использовании в данной отрасли.

Читайте такжеВ Украине каждый третий гражданин получает коммунальную субсидию – Яценюк

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 8 октября 2015 года приняла в первом чтении президентский проект закона №2505а «Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода». За данное решение проголосовало 256 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.