Без поддержки и реальных экономических стимулов существенного роста строительства не будет - эксперт

Ожидать существенного роста строительства в 2016 году без поддержки и создания реальных экономических стимулов не стоит.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам экономики, акционер группы компаний «КВВ Групп» Евгений Казьмин.

По его словам, речь идет о строительстве как нежилых зданий, так и жилья.

«Уже можно оценить предварительные итоги 2015 года. К сожалению, спад в строительстве был большим, нежели общее падение экономики Украины», - подчеркнул он.

Как отметил эксперт, объемы работ в строительной отрасли за 10 месяцев сократились почти на 21%. При этом жилищное строительство сократилось на 4%, а объем работ по возведению нежилых сооружений – на 26%.

«Почему это плохо? Потому что строительство нежилых объектов означает чаще всего вложение в создание новых бизнес-мощностей, в том числе и новых промышленных производств. Это новые рабочие места, новые налоговые поступления, новый спрос для разных отраслей. Жилищная сфера создает новые рабочие места и спрос на стройматериалы в период самого строительства», - отметил Казьмин.

Казьмин уверен, что именно строительная отрасль может стать ключевым драйвером выведения Украины из кризиса. Поэтому средства от приватизации в 2016-2017 г.г. не должны раствориться в дефиците госбюджета, а должны пойти исключительно на проекты по стимулированию экономического роста.

В первую очередь, речь идет о стимулировании строительства доступного жилья. В том числе, для вынужденных переселенцев. Второе – создание системы государственных стимулов по повышению энергоэффективности коммунального сектора. А также, развитие важной инфраструктуры (дорог, мостов, портов, элеваторов, линий электропередач и т.д.).

Кроме всего этого правительство и парламент, считает эксперт, должны внедрить еще ряд системных стимулов для возвращения роста экономики. Среди них – снижение налогов, системное продолжение дерегуляции, удешевление кредитов для ряда отраслей, стимулирование экспорта, программы развития инфраструктуры, свободные экономические зоны и технопарки.

Как известно, компания KVV Development, входящая в группу компаний «КВВ Групп», реализует девелоперский проект в городе Буча (Киевская область). По итогам реализации проекта планируется построить 11,5 тысяч квартир.