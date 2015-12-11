Пострадавшим от аферы "Элита-Центра" выделят часть квартир в трех домах Киева

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Житлоинвестбуд-УКБ», которое завершило разработку проектно-сметной документации для трех жилых домов по ул. Здолбуновской, ул. Милославской и пер. Платоновском, в которых будут выделены определенные проценты площадей для обеспечения квартирами пострадавших от «Элита-Центр».

Так, по ул. Здолбуновской на перекрестке с ул. Григоренко запроектирован 6-секционный панельный жилой дом на 1276 квартир с двухуровневым подземным паркингом. 8% жилой площади объектов будет передана пострадавшим от «Элита-Центр».

По улице Милославской завершается экспертиза проекта строительства панельного жилого дома на 320 квартир, который состоит из двух корпусов (16 и 24 этажа) и блока социально-бытового назначения с подземным паркингом. 7% жилой площади получат обманутые вкладчики «Элита-Центр».

В пер. Платоновском запроектирован 23-этажный монолитно-каркасный дом на 210 квартир с двухуровневым паркингом и нежилыми помещениями на первом этаже. 10,6% жилой площади объектов получат пострадавшие в результате аферы «Элита-Центр».

«Непосредственные строительные работы на трех участках начнутся весной 2016 года. Ключи от квартир пострадавшие «Элита-Центр» смогут получить в 2017 году», - заявляют в КГГА.

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Как сообщал УНИАН, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги за оплату якобы строительства жилья. Общая сумма, которую получили мошенники, оценивается приблизительно в 400 млн грн.