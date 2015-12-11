На коммунальные субсидии в следующем году могут выделить 35 миллиардов

Кабинет министров предлагает Верховной Раде в 2016 году выделить 35 млрд грн на субсидии гражданам Украины на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее предложение содержится в проекте государственного бюджета на следующий год.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, в Украине каждый третий гражданин получает субсидию от государства на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Так, согласно данным Госстата, в январе-октябре 2015 года на возмещение расходов на оплату ЖКУ было назначено 905,4 млн грн, что на 828,7 млн грн, или в 12 раз, больше, чем в январе-октябре прошлого года.

При этом общий объем средств, заложенный в государственный бюджет 2015 года на выплату субсидий, составляет 24,5 млрд грн. Международный валютный фонд прогнозирует, что в 2016 году расходы на субсидии для населения Украины увеличатся по сравнению с 2015 годом почти вдвое, до 43 млрд грн, из-за роста тарифов в энергетике. Премьер-министр обещал, что финансирование на выплату субсидий в 2016 году возрастет и составит порядка 50 млрд грн.