Кабмин предлагает выделить 1,2 миллиарда гривень на обеспечение жильем силовиков – проект госбюджета

Соответствующее предложение содержится в проекте госбюджета на следующий год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

В частности, на расходы Минобороны для обеспечения военнослужащих жильем предусмотрено 687,3 млн грн, что в 1,6 раза меньше, чем было выделено в 2015 году.

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Также документом предлагается увеличить в 2016 году расходы на строительство и приобретение жилья для работников МВД и подчиненных ему ведомств более чем в 2 раза по сравнению с текущим годом – до 419,3 млн грн. При этом из указанной суммы 200 млн грн предлагается направить на жилье для военнослужащих Государственной пограничной службы, еще 121,8 млн грн – на жилье военнослужащим Национальной гвардии Украины и 97,5 млн грн – на жилье для рядового и командного состава органов внутренних дел.

На обеспечение жильем военнослужащих СБУ в 2016 году предлагается направить 120,1 млн грн, сотрудников Управления госохраны – 40 млн грн, Службы внешней разведки – 10 млн грн, Госспецсвязи – 1 млн грн.

Кроме того, Минюсту на погашение кредиторской задолженности и завершение строительства жилого дома для рядового и командного состава Государственной уголовно-исполнительной службы в 2016 году предлагается выделить 1 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году на строительство, приобретение и реконструкцию жилья для военнослужащих Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Управления госохраны, Службы внешней разведки, администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации и Министерства юстиции было выделено порядка 1,6 млрд грн.