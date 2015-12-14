Мининфраструктуры готовит катастрофу для строительной отрасли – Конфедерация строителей

Повышение грузовых ж/д тарифов на 30%, запланированное Министерством инфраструктуры в следующем году, может обернуться катастрофой для украинского строительного рынка.

Об этом заявил председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины Александр Ротов.

По его словам, конфедерация вместе с другими представителями строительной отрасли намерены требовать прозрачного принципа формирования тарифов.

"Это наш внутренний рынок и внутренний производитель. Конечно, 30% – это катастрофа. Понятно, если увеличение (тарифа, - ред.) происходит на 5-7%, подтверждается каким-то расчетом и идет не в закрытом режиме, а участникам рынка, профсоюзам объясняется, по каким причинам идет увеличение, тогда оно может быть логично и понятно. Какой-то небольшой рост в пределах инфляции понятен. Но 30% - это непрозрачно и неправильно. И мы – Конфедерация строителей и Ассоциация стройматериалов – будем требовать объяснений и активно выступать против этого", - заявил Александр Ротов.

По его словам, "Укрзализныце" необходимо учиться решать свои финансовые проблемы за счет внутренних ресурсов, а не других участников рынка.

"Им надо разобраться с собственной себестоимостью. Надо смотреть, с чем связаны потери и убытки, но нельзя компенсировать собственную неэффективность за счет увеличения тарифов. Не должно быть разворовывания ресурсов, их нецелевого использования, неграмотного использования трудовых ресурсов. Это самое простое - повысить тариф, то есть переложить свои личные проблемы на плечи других активно работающих участников рынка", - подчеркнул Александр Ротов.

Он также добавил, что повышение эффективности в организации работы "Укрзализныци" может привести к снижению грузового ж/д тарифа.

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"Надо правильно хозяйствовать, набирать профессиональных менеджеров и, я думаю, тогда цена (тарифа) даже может быть ниже, потому что она и так завышена сверх всякого предела", - резюмировал председатель Совета директоров Конфедерации строителей Украины.

Напомним, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский в конце ноября объявил о планах повысить грузовой тариф на железнодорожные перевозки на 30% в течение 2016 года. С 1 января тариф вырастет на 15%, и еще на 15% поднимется с 1 июля.

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Глава Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий Иван Салий призвал руководство Кабмина вмешаться в ситуацию с повышением грузового ж/д тарифа, поскольку 30% рост может стать критичным для производителей строительных материалов, в первую очередь, щебня, цемента, кирпича, что вызовет увеличение себестоимости строительства нового жилья.