Новый рекорд на мировом рынке недвижимости: самый дорогой дом продали за €275 миллионов

Роскошный особняк Chateau Louis XIV, выстроенный посреди собственного парка площадью в 23 гектара всего в четверти часа езды от центра Парижа, продан за €275 млн ($301 млн), сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к сделке источники. Покупатель пожелал остаться неизвестным, известно лишь то, что он родом с Ближнего Востока.

Сумма сделки установила новый рекорд на мировом рынке недвижимости. При этом уплачены €275 млн не за старинный замок с богатой историей, но за современный, только что отстроенный особняк, хотя и выстроенный по лекалам Grand Siècle, то есть «Великого века» времен расцвета королевской Франции.

Chateau Louis XIV расположен между Версалем и городком Марли-ле-Руа, где некогда находилась одна из резиденций Людовика XIV. Жилая площадь особняка составляет несколько тысяч квадратных метров, интерьеры богато украшены позолотой и лепниной, мраморными статуями, шелковыми гобеленами и фресками ручной работы. Разумеется, в здании есть винный погреб, но кроме того здесь имеются собственный кинотеатр и бассейн, а в парке проложены дорожки для прогулок верхом, разбит садовый лабиринт и устроен огромный фонтан с вызолоченными статуями, пишет РБК.

Летом 2015 года сообщалось, что неизвестный покупатель предложил за расположенный рядом с лондонским Гайд-парком особняк £280 млн. Если эта сделка состоится, установленный во Франции рекорд будет побит. Ранее британские СМИ называли возможными покупателями лондонского особняка выходцев с Ближнего Востока, из Саудовской Аравии и России.

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Книга рекордов Гиннесса, по-прежнему называет самым дорогим в мире домом калифорнийский особняк медиа-магната первой половины XX века Уильяма Херста, выставленный в 2007 году на торги за $165 млн. Отметим, однако, что в данном случае речь идет именно о доме, без окружающего его парка площадью в десятки гектаров.