"Познякижилстрой" меняет собственника

Бренд "Познякижилстрой" после передачи акций будет сохранен в связи с высоким уровнем доверия у потребителя. При этом девелоперскую функцию заберет на себя Taryan Group, флагманом которого на сегодня является лайф-стайл клуб Tsarsky.

"За 20 лет мир потребителя радикально изменился, – отметил Артур Мхитарян. – Раньше человека устраивала хорошая квартира. Сегодня люди хотят большего, чем просто квадратные метры, они хотят купить образ жизни. Поэтому моя главная задача, с одной стороны, сохранить традиции и качество строительства, чем всегда отличался "Познякижилстрой", а с другой – предложить рынку новейшие технологии и необычные решения – например, парк на крыше".

Корпорация "Познякижилстрой", один из крупнейших украинских девелоперов, была основана в 1996 году. За почти двадцатилетнюю историю построены и введены в эксплуатацию здания площадью более 1 000 000 кв.м., в том числе знаменитые дома из красного кирпича, среди которых дом-волна в Царском селе, башни-близнецы на бульваре Леси Украины и дом на Ковпака, 17.