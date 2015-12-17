Розенко рассказал, сколько потратят на субсидии в текущем году

Общий объем средств, выделяемых из госбюджета на предоставление субсидий гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг, в 2015 году составит от 17-18 миллиардов гривень до 20 миллиардов гривень при запланированном объеме 24,5 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на его главу Павла Розенко.

"На сегодняшний день у нас было запланировано 24,5 миллиарда гривень использовать для программы жилищных субсидий. По подсчетам Министерства финансов, которые совпадают с нашими (Минсоцполитики – УНИАН), реальный ресурс в этом году будет на уровне от 17-18 до 20 миллиардов гривень", – цитирует Розенко пресс-служба.

По информации пресс-службы, Минсоцполитики рассчитывало, что за субсидиями в 2015 году обратятся 4,5 миллиона семей, но на сегодняшний день их количество уже превысило 5 миллионов.

В сообщении также отмечается, что Розенко считает достаточными средства в объеме 35 миллиардов гривень, запланированные Министерством финансов в проекте госбюджета на следующий год для реализации программы жилищных субсидий, но предполагает, что эта цифра может измениться.

"35 миллиардов гривень – это условная цифра, ничем не ограниченная. Если обратится больше людей, будет больший размер субсидии. Мы очень оперативно внесем изменения в государственный бюджет, и система субсидий получит столько средств, сколько потребуется", – заверил Розенко.

Также в сообщении указывается, что перерасчет субсидий на следующий период будет осуществляться в автоматическом режиме, без участия граждан.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов планирует увеличить расходы на субсидии гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2016 году до 35 миллиардов гривень с 24,4 миллиарда гривень в текущем году.

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Министр соцполитики Розенко в начале декабря сообщил, что за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились более 5 миллионов украинских семей, что свидетельствует о повышении в текущем году эффективности этой системы в 6 раз по сравнению с 2014 годом.