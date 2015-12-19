Правительство заблокировало куплю и продажу жилья в ряде городов Донецкой области - Жебривский

В населенных пунктах, которые подпали под запрет Кабмина, невозможно переоформить права собственности, купить или продать жилье. Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривський, пишет "112 Украина".

По его словам, что таким образом сформировалась опасная законодательная коллизия. Кабмин отнес к городам и населенным пунктам зоны АТО Мариуполь, Краматорск, Артемовск, Дзержинск и другие населенные пункты. Таким образом, на них распространилась норма, предусматривающая запрет на изменение собственников предприятий, директоров предприятий, прав собственности на недвижимость. Теперь, в городах невозможно купить или продать жилье, переоформить права собственности.

"То-есть фактически территории работают по аналогии с территорией временно оккупированной. Мы буквально сами были ошарашены этими вещами", - сказал Жебривский.

Он добавил, что Донецкая ОВГА подготовила законопроект, суть которого заключается в том, чтобы внести изменения в закон. В частности, предусмотреть, что нормы о запрете изменений не распространяются на территории, которые контролируются украинской властью. Распространяются они только на временно оккупированные территории.

После одобрения законопроекта в Верховной раде и подписания его президентом Петром Порошенко, Госреестр будет разблокирован.

Читайте такжеВ Ростове заметили направляющийся в сторону украинской границы поезд с танками (видео)

"Надеюсь, что Верховная рада примет это решение в срочном порядке. Мы контролируем этот процесс и надеемся что на ближайшем заседании это произойдет", - подчеркнул Жебривский.