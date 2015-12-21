Кабмин привязал счета за отопление к температуре воздуха

Кабинет министров Украины внес изменения в механизм начисления ежемесячной платы за услуги по централизованному отоплению потребителям, у которых отсутствуют счетчики тепла, привязав счета за отопление к температуре наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона. Такие данные содержатся в правительственном постановлении №1037.

По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое принимало участие в разработке данного механизма, такое нововведение позволит избежать перерасчета размера платы в конце отопительного сезона, ведь потребители будут платить каждый месяц за фактически потребленные услуги.

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Как сообщал УНИАН, 16 декабря вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко опубликовал письмо представителя Международного валютного фонда (МВФ), где было сказано, что МВФ согласен с постановлением Кабинета министров Украины №630, регулирующим тарифы на водо- и теплоснабжение населения с учетом температуры окружающей среды.