С наступлением холодов счета за отопление могут увеличиться в 1,5 раза – эксперт

Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции директор аналитически-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

«Если температура опустится до -10, то где-то на 50% вырастет сумма оплаты за отопление, то есть суммарно где-то на тридцать процентов вырастут платежи населения за коммунальные услуги», - сказал Сергиенко.

По его словам, данное увеличение будет касаться только тех домов, в которых установлены домовые счетчики, а таких домов, например, в Киеве около 70%, а в целом в Украине – около 40%.

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«Это именно для тех домов, где установлены счетчики. В тех домах, где нет счетчиков, будут платить по нормативу», - уточнил эксперт.

Как сообщал УНИАН, с октября 2015 года вступили в силу новые тарифы на отопление, согласно которым обогрев 1 кв. м жилья обойдется в 16,42 грн. Так, за среднюю квартиру, площадью 60–70 кв. м, согласно тарифу, придется заплатить около 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. Ранее Кабинет министров Украины внес изменения в механизм начисления ежемесячной платы за услуги по централизованному отоплению потребителям, у которых отсутствуют счетчики тепла, привязав счета за отопление к температуре наружного воздуха, что по словам главы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, должно снизить стоимость на тепло для населения.