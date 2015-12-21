Украинцам назначили субсидий на 1,5 миллиарда – почти в 7 раз больше, чем в прошлом году

Жителям Украины в январе-ноябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 1,5 млрд грн, что на 1,3 млрд грн, или в 6,8 раз, больше, чем в январе-ноября 2014 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 986,4 млн грн, в сельской – 496,2 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-ноябре текущего года были назначены 4,6 млн семей, что составило 89,4% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 3,3 млн семей, в сельской – около 1,3 млн семей. По сравнению с январем-ноябрем 2014 года количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 3,5 млн, или в 4 раза.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 2,5 раза – до 771,5 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Ивано-Франковской и Тернопольской областях (1139,6 грн и 1442,1 грн), наименьший – в Киеве (375,2 грн).

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Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-октябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 905,4 млн грн, что на 828,7 млн грн, или в 11,8 раза, больше, чем в январе-октябре 2014 года.