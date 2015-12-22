Итоги импортозамещения в России: не удается наладить выпуск даже простейших розеток

В России в условиях обвала рубля заниматься ремонтом и меблировкой квартир стало существенно сложнее - лучшие марки мебели, отделочных материалов, электрики завозятся из-за границы. Сейчас цены на эти товары значительно выросли, а достать их становится все сложнее. При этом российские аналоги соответствующего качества найти непросто, пишет Газета.RU.

Поэтому, чтобы сократить расходы, предпочитают ждать, когда западные бренды откроют распродажи, и покупать старые уцененные коллекции.

Читайте такжеForbes: российское "импортозамещение" не работаетЛариса Швецова, генеральный директор компании ООО «Ривер Парк», сообщила, что, хотя ее компания успела загодя закупить все необходимые материалы для отделочных работ, сейчас уже рассматривается вопрос о переходе в будущем на российские аналоги. Однако и это сопряжено с трудностями.

Как отмечают участники рынка, отечественную замену для того, чтобы обставить и отделать дорогую квартиру, найти практически невозможно. Тем не менее во всех сегментах пытаются заменить хотя бы часть позиций российскими, просто потому что они значительно дешевле.

«Говорить о том, что заказанная у российских мастеров кухня или встроенный шкаф на 100% российские, вряд ли возможно», — полагает Екатерина Сванидзе, партнер студии DVEKATI.

Хуже всего обстоит дело со сложными изделиями. «Все, что касается высоких технологий, электротехнических изделий — скажем, даже простейшие розетки импортозамещать не удается. Электрика должна быть качественной и безопасной, поэтому все это оборудование для наших проектов мы покупаем у европейских брендов. Некоторые российские фирмы предлагают сейчас светильники хорошего дизайна, но комплектующие для них в большинстве случаев сделаны в Китае, и качество остается не высоким», — описывает ситуацию Сванидзе.

В результате всем приходится умерить аппетиты, отмечают эксперты. Даже владельцы люксовых апартаментов внимательно стали изучать сметы. Хотя от западных комплектующих полностью отказаться в ближайшее время не получится, многие уже начали переходить на уцененную продукцию, достаточно качественную, но уже вышедшую из моды.