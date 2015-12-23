В Украине только 15% участников АТО, просивших земельные участки, получили их

Земельные участки по состоянию на конец 2015 года получили около 15% участников антитеррористической операции на востоке Украины, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 17 декабря 2015 года от участников АТО и членов семей погибших воинов поступило 92 446 заявлений на получение земельных участков. При этом непосредственно в собственность участникам АТО переданы 14 200 земельных участков общей площадью 8 733 гектара, что составляет 15,4% от всех заявлений.

Наибольшее количество земельных участков передано в собственность во Львовской области – 2143, а также в Волынской (1814 участков), Кировоградской (1163) и Киевской (1202) областях.

В ведомстве также сообщили, что по большей части заявлений на получение земучастков уже приняты положительные решения и даны разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу 55 тыс. земельных участков.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил всем руководителям областей и мэрам городов упростить процедуру и проконтролировать выделение земельных участков участникам антитеррористической операции на востоке Украины. По информации Министерства обороны Украины, по состоянию на конец 2015 года статус участника боевых действий получили около 80 тыс. участников АТО.