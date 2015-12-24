В России утвердили "белый список" турецких компаний, которым разрешат работать в стране

Правительство России утвердило "белый список" турецких компаний, которым будет разрешено работать в России, несмотря на антитурецкие санкции.

Всего в список вошли 53 компании, работающие в нескольких российских регионах и в оккупированном Крыму.

Перечень сформирован с учётом предложений заинтересованных структур правительства, говорится в заявлении на сайте кабмина, сообщает Русская служба Би-би-си.

Это компании, ведущие бизнес в области строительства, автомобилестроения, производства строительных материалов, полимерных труб и фитингов, сантехнического оборудования, напольных покрытий.

По информации газеты "Коммерсант", больше всего в списке строительных фирм, имеющие долгосрочные контракты на выполнение проектов в России. В частности, источник газеты назвал компании Enka, IC Ictas, Renaissance Construction, Ant Yapi, Mebe и Odak Group.

Среди прошлых российских проектов этих компаний называется реконструкция здания Госдумы, части комплекса "Москва-Сити", терминала петербургского аэропорта "Пулково" и мечети Кул-Шариф в Казани.

Санкции РФ против Турции были приняты после того, как 24 ноября турецкие истребители сбили российский Су-24.

Правительство РФ запретило ввоз некоторых видов сельхозпродукции, в частности овощей и фруктов, а также мяса курицы и индейки.

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Также с 1 января 2016 года Россия в одностороннем порядке приостанавливает безвизовый режим с Турцией.