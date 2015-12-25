За три метра от школы и без единого документа: в Киеве взялись за очередную незаконную стройку

Коммунальное предприятие «Киевблагоустройство» начало демонтаж забора вокруг незаконной строительной площадки жилого комплекса «Маргарита» на улице Булгакова, 12 в Святошинском районе Киева, сообщил директор КП Иван Клипа на своей странице в Facebook.

«В 6:00 приступили к демонтажу строительного забора очередной незаконной стройки Анатолия Войцеховского (связующее звено 63 компаний, входящих в так называемую "Укогруп", «прославившуюся» строительством в Киеве жилых комплексов на самовольно занятых земельных участках, часто без разрешительной документации – УНИАН) - ЖК «Маргарита» по адресу Булгакова, 12», - написал он.

Чиновник отметил, что ранее в 2,5 метрах от здания школы Войцеховским без единого документа была возведена 16-этажка, а строительство второй очереди началось в октябре.

«Нарушены существенно санитарные и строительные нормы. Рядом, в плане, было построить ещё четыре секции по 25 этажей! Строительство второй очереди начали месяца полтора назад. Дело чести для КГГА - не дать построить вторую Элита-Центр», - написал Клипа.

В 06:00 приступили к демонтажу строительного забора очередной незаконной стройки Войцеховского - ЖК "Маргарита", по адре... Опубліковано Иваном Клипою 24 грудня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, в начале года столичные правоохранители остановили строительства жилых комплексов «Жемчужина Троещины», «Сосновый бор», «Восточные ворота» и «Мозаика», которые осуществлялись без разрешительных документов. На самостроях была изъята строительная техника.