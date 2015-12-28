Компания "Интергал-Буд" в 2015 году ввела в эксплуатацию почти 200 000 квадратных метров жилья

"Интергал-Буд" в 2015 году ввел в эксплуатацию почти 200 000 квадратных метров жилья, что на 20% больше, чем в предыдущем году. Только в Киеве в текущем году введено в эксплуатацию 150 000 квадратных метров жилой недвижимости!

Успешной работе компании способствовал стабильный спрос покупателей на квартиры в тех жилых комплексах, которые уже успели себя зарекомендовать. В уходящем году "Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию новые дома в ЖК "Парковые Озера", "Яркий", "Демеевка", "Малахит", "Лукьяновский", а также на Комарова, 46. И это только в столице Украины. Начато строительство нового дома в жилом комплексе "Традиция" на Позняках, а также новых домов ЖК "Демеевка", "Парковые Озера", "Яркий", "Малахит" общей площадью более 100 тысяч квадратных метров.

Интерес со стороны покупателей также вызывают новые проекты, что были начаты в 2015 году: "Нивки-Парк" и "Озерный гай Гатное". "Озерный роща" стал первым комплексом компании, строительство которого начато в пригороде Киева. Идя навстречу покупателям, компания предложила рынку уникальное предложение: рассрочка на период до 7 лет под 6% годовых на покупку квартиры в "Озерном роще". Условиями выгодного приложения от застройщика уже успели воспользоваться многочисленные покупатели компании.

По итогам 2015 года "Интергал-Буд" вошел в ТОП-3 самых надежных застройщиков Украины и занял первое место в этом рейтинге среди негосударственных компаний. Кроме того, в уходящем году "Интергал-Буд" был избран лауреатом профессиональной премии "Украинский строительный Олимп" в номинации "Застройщик года". Определяющими преимуществами компании экспертный совет "Олимпа" назвала многолетний опыт, инновационные решения, современный дизайн, проверенные технологии и качественные материалы, используемые на объектах компании.

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"Интергал-Буд" не собирается снижать темпы – в планах компании проекты еще на 2,3 миллионов квадратных метров.

В 2016 году застройщик планирует анонсировать продажу 8 новых жилых комплексов, а также ввести в эксплуатацию еще около 220 тысяч квадратных метров жилья.