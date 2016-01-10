Яценюк: если температура в помещении ниже 12 градусов, платить за отопление не нужно

Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюкво время "10 минут с премьер-министром" в воскресенье вечером.

Читайте такжеЯценюк поручил пересчитать плату за отопление для домов, где теплоснабжение было предоставлено некачественно«В случае, если в вашей квартире температура ниже 18 градусов, сообщите об этом или в «Теплокоммунэнерго», с которым у вас есть договор, или в ваш ЖЭК или ОСМД и пригласите комиссию, чтобы она составила соответствующий акт. При этом обязательно спросите номер заявки, которая зарегистрирована как ваш телефонный звонок. В течение 72 часов такая комиссия должна обязательно прибыть и зафиксировать такую температуру», - отметил премьер.

Он пояснил, что если комиссия не прибыла в течение 72 часов, житель имеет право самостоятельно составить соответствующий акт для того, чтобы он был достоверный, нужно пригласить соседей по дому, чтобы они засвидетельствовали двумя подписями, что температура действительно ниже 18 градусов.

«В том случае, если температура в доме 12 градусов, то вы вообще не должны платить по счету. Но для этого сделайте соответствующий акт, передайте его в предприятие «Теплокоммунэнерго», и это предприятие обязано произвести перерасчет того счета, который выставлен для вашей квартиры», - уточнил премьер.

При этом Арсений Яценюк подчеркнул, что «за каждый градус ниже температуры счет за жилищно-коммунальную услугу должен быть уменьшен на 5%».