Яценюк: практически каждый третий украинец получает субсидии

Об этом в "10 минутах с премьер-министром" вечером 10 января заявил глава правительства Арсений Яценюк, передает Украинская правда.

"5,4 млн. украинских семей не просто обратились за субсидиями, а получают эти субсидии. ... Практически каждый третий гражданин страны получает прямую финансовую помощь от государства", - заявил он.

При этом Яценюк отметил, что субсидия - "реальный механизм, который предложило государство по помощи по уменьшению стоимости жилищно-коммунальных услуг" и призвал украинцев оформлять субсидии.

По его словам, в текущем году некоторые семьи платят "даже меньше, чем в прошлом году".

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Также Яценюк напомнил, что домохозяйства, использующие природный газ для отопления дома, могут в течение 6 месяцев использовать 1200 кубометров газа по льготной стоимости, "по тому графику, который их устраивает".

"Например, декабрь был теплый. Это означает, что потребление газа было меньше. Если вы сэкономили газ в декабре, объем сэкономленного газа можно легко использовать в январе. Или даже в том случае, если вы в январе используете больше, чем сэкономили в декабре , то вы можете часть газа из следующих месяцев также использовать в наиболее холодный месяц", - пояснил Яценюк.

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"На 6 месяцев у вас есть объем газа по льготной цене, которая составляет 3600 гривен", - отметил глава правительства.