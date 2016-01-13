Облгазы завышают тарифы на отопление – Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании Кабинета министров в среду поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также Министерству энергетики и угольной промышленности проверить факты завышения тарифов на отопление со стороны облгазов.

“Давайте, Геннадий Петрович (Зубко, глава Минрегиона - УНИАН), вы, Минэнерго, облгазы проведете совещание. Министерству юстиции я дал поручение проверить решение Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг по поводу того, что людям принесли платежки, которые не соответствуют действующему закону, когда облгазы вставляют в платежки дополнительные затраты на транспортировку природного газа, не предусмотренные законодательством”, - сказал он.

Кроме того, Яценюк поручил Минрегиону провести разъяснительную работу с предприятиями теплокоммунэнерго о применении постановления правительства о пересчете тарифов на отопление в соответствии с погодными условиями.

“Предприятия теплокоммунэнерго должны четко осознать, что у них не получится перекладывать свои затраты на карманы граждан страны”, - подчеркнул глава правительства.

Читайте такжеЯценюк: если температура в помещении ниже 12 градусов, платить за отопление не нужно

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в декабре прошлого года внес изменения в механизм начисления ежемесячной платы за услуги по централизованному отоплению потребителям, у которых отсутствуют счетчики тепла, привязав счета за отопление к температуре наружного воздуха и продолжительности отопительного сезона.

По мнению экс-министра жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко, действующие тарифы на централизованное отопление домов или квартир, которые не оборудованы счетчиками потребленного тепла, завышены вдвое, что видно на примере оплаты за отопление жилья, оборудованного приборами учета.