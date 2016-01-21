Сумма назначенных субсидий в 2015 году выросла в 6 раз – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены на сумму 1,44 млрд грн, в сельской – 907,6 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в 2015 году были назначены 5,4 млн семей, что составило 91,1% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями. При этом в городской местности субсидии были назначены 3,7 млн семей, в сельской – около 1,7 млн семей. По сравнению с 2014 годом количество семей, которым были назначены субсидии, выросло на 3,9 млн, или в 3,6 раза.

Читайте такжеЯценюк: практически каждый третий украинец получает субсидии

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3,3 раза – до 1090,9 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован в Тернопольской и Ивано-Франковской областях (1649,4 грн и 1627,4 грн соответственно), наименьший – в Одесской области (471,2 грн).

Читайте такжеЯценюк: В следующем году на субсидии выделяется 34 миллиарда гривен

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-ноябре 2015 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 1,5 млрд грн, что на 1,3 млрд грн, или в 6,8 раз, больше, чем в январе-ноября 2014 года.