В Киеве состоится выставка зарубежной жилой недвижимости

11 февраля в Киеве в гостинице Hilton состоится выставка зарубежной жилой недвижимости.

Уникальность мероприятия будет обеспечена сочетанием выставки и конференции, на котором посетители узнают о предложениях ведущих зарубежных застройщиков, а также получат исчерпывающую информацию о приобретении, обслуживании, налогообложении и передачи в наследство зарубежной недвижимости.

Посетители выставки напрямую ознакомятся с предложениями надежных девелоперов Кипра, Испании, Турции, Грузии, Франции, Германии, Венгрии, Литвы, Эстонии и других популярных стран самого разного назначения - от эксклюзивных и фешенебельных вилл до апартаментов и небольших студий для сезонного и постоянного проживания.

Слушатели конференции смогут получить ответы на вопросы, связанные с процедурой получения вида на жительство и гражданства в ЕС, узнать о возможностях создания и ведения бизнеса за пределами Украины, а также получить обзор перспективных рынков для инвестиций в зарубежную недвижимость.

Подробную информацию о программе конференции и экспонентах, подтвердивших свое участие на данный момент, можно получить на сайте организатора.

Посещение мероприятия бесплатное.

Предварительная регистрация на сайте организатора обязательна.