Киевлянам могут повысить тарифы на тепло почти на 9%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рассмотрит вопрос повышения тарифов на тепло для жителей Киева на 8,5% - до 712,84 гривни за Гкал. Об этом говорится в проекте постановления комиссии, обнародованном 21 января.

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Согласно документу, НКРЭКУ планирует рассмотреть вопрос повышения тарифа на услугу теплоснабжения для столичной компании "Киевэнерго", подконтрольной бизнесмену Ринату Ахметову.

На сегодняшний день тариф на теплоснабжение "Киевэнерго" составляет 657,24 гривни за Гкал.

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В документе не уточняется, когда комиссия планирует принять окончательное решение о повышении тарифа на тепло.