Hilton в 2016 году запустит новую сеть эконом-отелей

Гостиничный оператор Hilton Worldwide Holdings Inc. представил новый бренд, под которым будет работать сеть доступных по стоимости отелей. Как сообщается в пресс-релизе компании, запускаемая сеть будет действовать под маркой Tru by Hilton, сообщает Slon.ru.

"У Hilton также имеются договоренности более чем со 130 гостиницами страны, готовыми использовать бренд Tru. В дальнейшем Hilton планирует вывести марку и на другие рынки", - говорится в сообщении.

Как отмечает Bloomberg, номер в Tru by Hilton будет стоить от 80 до 90 долларовза ночь. По данным USA Today, сутки проживания обойдутся посетителям в 90–100 долларов.

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По словам генерального директора Hilton Worldwide Кристофера Нассетты, Tru станет 13-м брендом в портфеле компании и может вырасти до крупнейшей сети в рамках Hilton по числу номеров. Сейчас самым большим брендом оператора является Hampton, под которым работают 2,1 тысячи отелей, располагающих в совокупности более чем 200 тысяч номеров.