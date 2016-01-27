Рада отправила на повторное первое чтение закон об НКРЭКУ

Верховная Рада отправила на повторное первое чтение законопроект "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины", который позволяет усилить независимость комиссии от всех органов государственной власти и ужесточает требования к руководству ведомства.

За соответствующее решение (возвращение законопроекта в комитет и повторное голосование) на заседании в среду проголосовало 242 депутата при необходимых 226.

Несмотря на то, что данный законопроект предлагалось парламенту принять в первом чтении, необходимое количество голосов инициатива не набрала.

Стоит отметить, что законопроект о НКРЭКУ рассматривается уже во второй раз: в июне Рада отправила его на доработку Кабинету министров Украины.

Согласно законопроекту, правительство хочет усилить независимость НКРЭКУ от всех органов государственной власти, ужесточив требования к руководству комиссии, а также предоставив регулятору определенную финансовую независимость от госбюджета.

Комиссия, согласно законопроекту, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в органах Государственной казначейской службы Украины, гербовую печать.

Члены НКРЭКУ, другие ее должностные лица действуют независимо, а любым органам государственной власти, политическим силам, компаниям запрещается вмешиваться в работу комиссии.

Также в законопроекте отмечается, что председатель и члены комиссии не имеют права проводить встречи наедине с представителями энергетических компаний. "Такие встречи должны проходить с участием не менее двух членов комиссии или руководителей структурных подразделений", - подчеркивается в проекте закона.

Решения комиссии, согласно документу, не подлежат согласованию с органами государственной власти.

Согласно проекту закона, НКРЭКУ обязана проводить ежегодный аудит финансовой деятельности.

В состав НКРЭКУ входят семь членов. Назначение на должность членов комиссии осуществляется по результатам открытого конкурса, который объявляется и проводится комиссией при президенте Украины. В состав конкурсной комиссии входят: два человека, которых определяет президент Украины; два человека, которых определяет Верховная Рада Украины по представлению председателя ВРУ; министр энергетики.

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Срок полномочий членов НКРЭКУ составляет шесть лет. "При этом обеспечивается периодическая ротация состава комиссии. Одно и то же лицо не может быть членом комиссии более двух сроков подряд", - отмечается в документе.

Председатель НКРЭКУ избирается членами комиссии путем тайного голосования и переизбирается каждые два года.

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Справка УНИАН. Президент Украины Петр Порошенко в конце августа 2014 года подписал указы о ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), а также о создании на их базе единой госструктуры.