Депутаты в очередной раз отложили реформу рынка жилищно-коммунальных услуг

Верховная Рада в очередной раз отложила голосование в первом чтении за законопроект, который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг и регулирует возможность найма жителями многоквартирных домов управляющих на основе общего договора.

Принятие в первом чтении депутатского законопроекта №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах» во время сигнального голосования поддержали 186 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, после чего парламентарии продолжили рассмотрение других законопроектов.

Заместитель главы комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак сообщила, докладывая по законопроекту, что он направлен на реализацию ранее принятого закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме. Согласно ему, по словам Бабак, с июля текущего года ЖЕКи должны лишиться монополии на рынке предоставления коммунальных услуг. Но добиться этого, по мнению депутата, не удастся без принятия законопроекта «О жилищно-коммунальных услугах». Бабак отметила, что неурегулированным остается вопрос заключения договоров по управлению многоквартирными домами и оказанию жилищно-коммунальных услуг. «В данном законопроекте о жилищно-коммунальных услугах мы предлагаем процедуры, как жители и потребители будут заключать договоры на получение всего комплекса услуг ЖКХ: на услуги по управлению, водоснабжению, теплоснабжению, обращению с отходами, газ и электрику», - сказала Бабак. Для этого, в частности, законопроект предлагает выделить из квартирной платы услугу по обращению с твердыми отходами. Также внедряется типовой договор на управление домом, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению. Отдельная часть законопроекта посвящена проверки качества коммунальных услуг. Бабак предложила принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму чтению. Ранее, напомним, Верховная Рада уже рассматривала данный законопроект и направила его на доработку в комитет к повторному первому чтению.

Депутат Иван Крулько заявил, выступая с трибуны, что его фракция «Батькивщина» выступает за направление законопроекта на доработку в комитете к повторному первому чтению. «Этот проект, к сожалению, не выполняет задекларированную цель. Он очень хорошо защищает тех, кто предоставляет коммунальные услуги, но он абсолютно не защищает права тех, кто их потребляет», - сказал Крулько. В частности, он отметил, что документ сохраняет слишком сложный порядок подтверждения неоказания, оказания не в полном объеме или не надлежащего качества коммунальных услуг. Также разрешается устанавливать плату за коммунальные услуги не только по счетчикам, но и по нормам потребления. Также, по словам депутата, появляется новый вид платежей – клиентский. Кроме этого жильцы также будут оплачивать содержание внутридомовых сетей.

Юрий Чижмарь из Радикальной партии отметил, что законопроект не отвечает законам о местном самоуправлении и о благоустройстве. Поскольку в данных законах вопросы вывоза твердых отходов относится к обязанностям местной власти, а в предлагаемом законопроекте выносится из ведения органов власти местного уровня. «Сегодня, оказывается, любой дом может сам определять, кто будет вывозить мусор и куда. Мы разбалансируем систему единой уборки твердых бытовых отходов», - сказал Чижмарь. Поэтому он выступает за направление законопроекта на доработку в комитете к повторному первому чтению.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект регулирует отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, в том числе вопросы установки счетчиков и оценки качества оказания коммунальных услуг.

Законопроект также лишает местные органы власти права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ, и плата за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов. В числе таких услуг: переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление и снабжение холодной водой и другие. В частности, законопроект наделяет Кабинет министров правом устанавливать лишь порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. А конкретные тарифы устанавливают компании, которые по местному конкурсу получают право на оказание населению услуг по сбору, переработке и захоронению отходов.

Проект закона предусматривает, что совладельцы многоквартирных домов, в которых не созданы объединения совладельцев, должны до 1 января 2017 года определить форму управления домом. До этого времени услуги по содержанию таких домов и придомовых территорий будут предоставлять предприятия, которые оказывали их до вступления в силу данного закона.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», принятый Верховной Радой 14 мая 2015 года.

Документом установлено, что общее имущество не может быть разделено между совладельцами многоквартирного дома, определяются права совладельца, нормируются обязанности и вопросы ответственности. Кроме того, законом нормируется компетенция собрания совладельцев и порядок принятия ими решений относительно управления многоквартирным домом, уточняется правовой статус ОСМД, которое не может заниматься предпринимательской деятельностью, меняются принципы создания ОСМД.

Закон вступил в силу с 1 июля 2015 года.