Минэкономразвития хочет упростить списание госимущества на оккупированной территории

Министерство экономического развития и торговли планирует упростить списание государственного имущества, которое было повреждено в результате военных действий на временно оккупированных территориях.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, по решению руководителя хозяйствующего органа государственное имущество на неподконтрольных территориях может быть списано при условии значительной амортизации и стоимости менее 50 тыс. грн, либо при повреждении в следствие военных действий и стоимости менее 150 тыс. грн.

При этом, согласно пояснительной записке к документу, принятие постановления необходимо для проведения реформы госорганов, поскольку она предусматривает инвентаризацию, которую невозможно провести во временно оккупированной части страны.

Как сообщал УНИАН, юристы Украинской хельсинской группы начали процесс передачи в Европейский суд по правам человека дел по защите прав граждан, потерявших имущество в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

По оценкам Фонда государственного имущества, потери Украины из-за оставшихся государственных предприятий в оккупированном Россией Крыму превышают 1 млрд грн.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

По данным правительства, по состоянию на сентябрь 2014 года на восстановительные работы на востоке страны было необходимо около 11,8 млрд грн. Из-за действий террористов и во время АТО пострадало около 11 тысяч объектов.

По информации Министерства финансов Украины, в период проведения АТО каждый день ведения боевых действий стоил Украине не менее 5 млн долл.