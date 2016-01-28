Замглавного эколога Житомирской области держит в залоге столичную квартиру за 13 миллионов гривень

Первый заместитель начальника Государственной экологической инспекции в Житомирской области Антонюк Руслан Сергеевич является ипотекодержателем квартиры на Оболонской набережной в Киеве стоимостью около 13 миллионов гривень, сообщают Наши деньги со ссылкой на Реестр прав на недвижимое имущество.

Речь идет о квартире общей площадью 135,9 квадратных метров на Оболонской набережной, 19 (дом на фото). Согласно данным выписки, Антонюк стал ипотекодержателем на это имущество в марте 2015 года.

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Собственником квартиры является Татьяна Пушкарь, в свое время прописанная по одному адресу с Александром Зейканом, экс-главой Департамента по добыче нефти и газа НАК "Нафтогаз" и экс-советников Сергея Кацубы - народного депутата, а ныне гендиректора ГП "Укргеофизика".

По данным риэлторских сайтов, сейчас квартиры в этом доме продают по цене 3-4 тысячи долларов за квадрат, в частности квартиры в этом доме с идентичной площадью стоят до 515 тысяч долларов, или около 13 миллионов гривен по официальному курсу НБУ.

Согласно декларации за 2014 год, Антонюк получил 1,048 миллиона гривень дохода. Заработная плата составляла лишь 48 тысяч гривень, а остальные - 1 миллион гривень чиновник получил от продажи неизвестного имущества. В имущественном реестре сведений о продаже какой-либо недвижимости Антонюком не значится. При этом большую часть дохода за тот год – 749 тысяч гривень – Антонюк потратил на покупку Mercedes Benz S500 2010 года выпуска. Также он владел на то время автомобилем Skoda Octavia A5 2011 года.

Согласно этой же декларации, по состоянию на 2014 год чиновник не имел ни квартиры, ни земельных участков. Вместе с тем, по данным имущественного реестра, он вместе с Людмилой Антонюк является собственником квартиры в Вишневом еще с 2006 года.

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В 2013-2014 годах Антонюк был первым заместителем председателя Госэкоинспекции в Киевской области. В 2007-2012 годах он был помощником на платной основе народного депутата от БЮТ Виталия Данилова.

В 2008-2012 годах Антонюк был совладельцем ООО "Карьер-Сервис", которое занимается добычей декоративного и строительного камня, добычей гравия, песка, известняка, мела. Относительно Людмилы Антонюк, то она по данным ЕГР бизнесом не владела.