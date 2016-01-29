Суд отказался возвращать государству присвоенные экс-чиновником 7 гектаров леса

Суд отказался вернуть в собственность государства 6,99 гектаров лесов, расположенных в границах Іванковичивского сельского совета Васильковского района Киевской области.

Об этом сообщают Наши деньги со ссылкой на решение Васильковского межрайонного суда от 9 декабря (председательствующий судья Орда А.А.).

Отмечается, что в 2008 году на основании распоряжений председателя Киевской облгосадминистрации Веры Ульянченко из постоянного пользования ГП "Киевское лесное хозяйство" было изъято 6,99 гектара лесов, изменено их целевое назначение на земли сельскохозяйственного назначения и безвозмездно передано в собственность 7 граждан.

Областная прокуратура указывает, что произошло нарушение законодательства, ведь леса площадью более 1 гектара имеет право изымать только Кабмин. Кроме того, нарушен порядок изменения целевого назначения участков. Также прокуратура отмечает, что граждане не уплатили государству потери лесохозяйственного производства.

И суд пришел к противоположному выводу. Он опирается на то, что проекты землеустройства были согласованы со всеми необходимыми органами, соответствие которых подтверждается выводами государственной экспертизы землеустроительной документации.

При этом "Киевский лесхоз" согласовал изъятие участков. Вместе с тем, как указывает суд, ОГА выделяла семь отдельных участков семи разным людям, поэтому нельзя говорить, что произошло отчуждение единого массива леса площадью более 1 гектара.

Суд также добавил, что неуплата потерь лесохозяйственного производства не является основанием для признания незаконными распоряжений ОГА, а может быть лишь основанием для взыскания этих потерь через суд.

У прокуратуры было 10 дней для подачи апелляции, однако никаких данных, было ли это сделано, в госреестре нет.

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Участки площадью по 0,99 га в 2008 году получили Омельчук Александр Анатольевич, Мудрецкий Игорь Васильевич, Пасенюк Елена Викторовна, Сергейчук Мария Петровна, а также Чухманенко Ольга Евгеньевна, Кондорук Алина Васильевна и Циба Сергей Николаевич. Через несколько месяцев после получения трое последних продали свои участки ООО "Лестрейд". Засновницями последнего является Марина Журавлева, жена экс-председателя Гослесагентства Виктора Сивца, и Ольга Ухова, жена экс-руководителя управления кадров и контроля Гослесагентства.

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По данным Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, "Лестрейд" владеет помещением площадью почти 4 тысяч квадратиних метров по ул. Семьи Сосниных в Киеве. Это здание фирма передала в ипотеку. Данных о том, фирма до сих пор обладает указанными участками, в реестре нет.