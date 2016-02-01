Крах "Авант-Банка" заморозил получение актов на недвижимость

В результате признания "Авант-Банка" неплатежеспособным стало невозможным получить акт на недвижимость в официальном реестре Министерства юстиции.

Об этом написал журналист Денис Бигус на своей странице в Facebook

"Если вы еще не в курсе, именно в банк Яремы отчислялись 3 гривни от покупки каждого акта на недвижимость в официальном реестре Минюста. И как вам еще предстоит обнаружить - со смертью банка получить акт на недвижимость нельзя совсем. И сдается мне, это надолго", - написал он.

Бигус подчеркнул, что у держателей реестра было 72 часа на смену банка, но они этого не сделали.

Кто не знал, в конце прошлой недели подох банк Яремы.Если вы еще не в курсе, именно в банк Яремы отчислялись 3 гривны о... Опубліковано Денисом Бигусом 31 січня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, 29 января НБУ принял решение об отнесении "Авант-Банка" к категории неплатежеспособных.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Авант-Банк" сроком на один месяц – до 28 февраля 2016 года включительно.

"Авант-Банк" работал на рынке Украины с 2009 года. По информации НБУ, его ключевым владельцем является Игорь Завацкий через компанию "Стабил Холдинг".

В то же время, "Авант-Банк" связывают с бывшим генеральным прокурором Украины Виталием Яремой. Ранее вице-президентом "Авант-Банка" работал экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей.