Рада намерена демонополизировать рынок жилищно-коммунальных услуг

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг и регулирует возможность жителей многоквартирных домов нанимать управляющие компании на основе общего договора.

Принятие в первом чтении депутатского законопроекта №1581-д «О жилищно-коммунальных услугах» поддержали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Заместитель главы Комитета ВР по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак сообщила, что законопроектом предлагается с 1 января 2017 года предоставлять адресные денежные средства получателям льгот и субсидий. Также предполагается, что, независимо от того, прибыл ли на место сотрудник, который должен составить акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении услуг недостаточного качества, жители домов смогут совместно составить акт-претензию.

Кроме того, объединениям совладельцам многоквартирных домов (ОСМД) и владельцам частной застройки предоставляется право выбирать компании, которые будут заниматься вывозом мусора. «Но выбрать компанию (по вывозу мусора – УНИАН) из перечня, который составит на конкурсной основе орган местного самоуправления», – пояснила Бабак.

Для обеспечения контроля за качеством предоставляемых коммунальных услуг законопроект предусматривает возможность взятия проб воды и газа.

Ранее, в ходе предыдущего обсуждения проекта закона в парламенте, Бабак заявляла, что законопроект направлен на реализацию принятого ранее закона об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме. Согласно нему, по словам Бабак, с июля текущего года ЖЕКи должны быть лишены монополии на рынке предоставления коммунальных услуг. Замглавы профильного комитета ВР отмечала, что неурегулированным остается вопрос заключения договоров по управлению многоквартирными домами и оказанию жилищно-коммунальных услуг.

«В данном законопроекте о жилищно-коммунальных услугах мы предлагаем процедуры, как жители и потребители будут заключать договоры на получение всего комплекса услуг ЖКХ: на услуги по управлению, водоснабжению, теплоснабжению, обращению с отходами, газ и электрику», - сказала Бабак. Для этого, в частности, законопроектом предлагается выделить из квартирной платы услугу по обращению с твердыми отходами. Также внедряется типовой договор на управление домом, который предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению.

Как указывается в пояснительной записке, законопроект регулирует отношения между потребителями и поставщиками коммунальных услуг, в том числе вопросы установки счетчиков и оценки качества оказания коммунальных услуг.

Законопроект также лишает местные органы власти права устанавливать тарифы на ряд услуг, которые выделяются из комплекса услуг ЖКХ и плата за которые формирует общий тариф по обслуживанию многоквартирных домов. В числе таких услуг: переработка и захоронение бытовых отходов, централизованное отопление, централизованное снабжение холодной воды и другие. В частности, законопроект наделяет Кабинет министров правом устанавливать лишь порядок формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами, а конкретные тарифы устанавливают компании, которые путем проведения местного конкурса получают право на предоставление населению услуг по сбору, переработке и захоронению отходов.

Проект закона предусматривает, что совладельцы многоквартирных домов, в которых не созданы объединения совладельцев, должны до 1 января 2017 года определить форму управления домом. До этого времени услуги по содержанию таких домов и придомовых территорий будут предоставлять предприятия, которые оказывали их до вступления в силу данного закона.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №417-VIII «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», принятый Верховной Радой 14 мая 2015 года.

Документом установлено, что общее имущество не может быть разделено между совладельцами многоквартирного дома, определяются права совладельцев, нормируются обязанности и вопросы ответственности. Кроме того, законом нормируется компетенция собрания совладельцев и порядок принятия ими решений относительно управления многоквартирным домом, уточняется правовой статус ОСМД, которое не может заниматься предпринимательской деятельностью, меняются принципы создания ОСМД.

Закон вступил в силу с 1 июля 2015 года.