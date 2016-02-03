Рада ратифицировала соглашение с ЕИБ о выделении Украине 400 миллионов евро

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком о выделении Украине 400 млн евро на развитие муниципальной инфраструктуры.

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат из 226 минимально необходимых.

Как сообщал УНИАН, 23 июля 2015 года Украина и Европейский инвестиционный банк подписали кредитное соглашение объемом 400 млн евро для развития и восстановления муниципальной инфраструктуры страны. Соглашение было подписано министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко и вице-президентом ЕИБ Ласло Баранаей в ходе коллегии Минрегиона.

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Привлеченные средства будут инвестированы в централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение, централизованное и нецентрализованное питьевое водоснабжение, водоотвод, энергоэффективность административных зданий, а также в наружное освещение населенных пунктов и обращение с бытовыми отходами.