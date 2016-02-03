Происходит попытка теневой приватизации недостроенного корпуса "Охматдет" - экс-гендиректор "Укрмедпроектбуд"

Строительство нового корпуса “Охматдет” остановилось минимум на год из-за действий генерального подрядчика - компании “Альтис-Констракшн”, которую лоббирует народный депутат Оксана Корчинская.

Об этом сообщила Ирина Коваль, экс-генеральный директор ГП “Укрмедпроектбуд” 3 февраля во время пресс-конференции.

Напомним, ГП “Укрмедпроектбуд” является заказчиком строительства нового корпуса детской больницы. 9 ноября ГП подписало договор с новым генеральным подрядчиком строительства, ООО “Альтис-Констракшн”. 17 ноября компания объявила, что не может освоить все предусмотренные средства. А в конце года менеджеры компании принесли на подписи акты о выполнении работ, которые фактически не были выполнены.

“Я категорически отказалась это делать”, - отметила экс-директор ГП Ирина Коваль.

В конце декабря работники “Альтис-Констракшн” подали акты на более 22 млн грн, а проверено и подписано ГП - лишь на 6,4 млн грн.

Именно со своей принципиальной позицией она связывает появление приказа о ее увольнении 29 января. По мнению Ирины Коваль, за попыткой ее увольнения стоят бизнес-интересы компаний, которые планируют обогатиться на поставках медицинского оборудования. Присутствующий на пресс-конференции адвокат Александр Горовой отметил, что увольнение Ирины Коваль осуществлено с нарушениями норм законодательства и не имеет под собой никаких правовых оснований. “Недобросовестные исполнители подставили руководство Минздрава. Мы подаем в суд и выигрываем его, справедливость будет восстановлена”, - отметил он.

“Кроме этого, генеральный подрядчик до сих пор не предоставил никакой информации относительно использования 37 млн грн, перечисленных на счета “Альтиса” авансом для закупки оборудования. “Генподрядчик не предоставил никакой гарантии, что будет закуплено оборудование надлежащего качества согласно проектной документации”, - отмечает Ирина Коваль.

“Теперь очевидно, что “Альтис” демпинговал, чтобы войти в проект. К сожалению, их целью было не завершить строительство, а вытолкнуть из проекта госпредприятие и освоить бюджетные средства вместе с теми, кто зарабатывает сверхприбыли на поставках медицинского оборудования. Происходит теневая приватизация важного государственного проекта”, - отмечает Ирина Коваль.

По ее словам, “публичным лицом этой схемы является народный депутат Оксана Корчинская, которая развернула в СМИ кампанию по дискредитации “Укрмедпроектбуда” и обвинений меня во всех возможных грехах, а тем временем пытается изменить структуру управления и финансирования проекта”.

“Увольнение действующего директора, переформатирование и ручное распределение десятков миллионов гривен, которые заморожены на счетах компании - заказчика, генподрядчика и подрядчиков - вот истинная цель инициаторов моей отставки”, - подчеркнула Ирина Коваль.

“Как директор государственного предприятия - заказчика строительства, могу прямо смотреть в глаза родителям онкобольных детей и волонтеров. Несмотря на сложные обстоятельства, 100% здания мы построили, а когда финансирование прекратилось, за счет собственных средств, кредитов и благотворительных взносов сохранили здание в функциональном состоянии. За каждую копейку использования средств я отвечала лично, по административныму и уголовныму законодательству. Теперь строительство минимум на 1 год погружено в состояние неопределенности. В мутной воде кому-то легче ловить рыбу”, - резюмировала Ирина Коваль.