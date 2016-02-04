Строительство в Украине за год подорожало почти на треть

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в 2015 году выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР по итогам 2015 года зафиксировано во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 34,2%, возведения нежилых сооружений – на 28,2%, а также в сфере жилищного строительства – на 24,2%. Меньше всего увеличилась стоимость строительства комплексных промышленных зданий – на 23%.

При этом стоимость СМР в декабре 2015 года по сравнению с ноябрем увеличилась на 0,2% (в ноябре рост по отношению к октябрю составил 0,3%).

В Госстате отметили, что наибольший рост цен в декабре по сравнению с ноябрем зафиксирован в сфере жилищного строительства – на 0,5%. При этом в сфере строительства транспортных сооружений цены снизились на 0,2%.

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По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы по итогам первых 11 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 27,6%. По данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в I полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года выросли на 28,2%.