Кабмин продлил действие программы "теплых" кредитов – выделил 700 миллионов

Кабинет министров Украины продлил действие программы частичной компенсации так называемых «теплых» кредитов, направляемых на проекты переоборудования домов и учреждений твердотопливными котлами и системами утепления, и выделил на эти цели 700 млн грн, сообщил в ходе брифинга в Киеве вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

Программа компенсации кредитов была начата в 2015 году. По мнению вице-премьера, она показала свою эффективность. «Это реальный инструмент для граждан сэкономить на оплате коммунальных услуг, - сказал Зубко. - Финансирование программы увеличено до 700 млн грн. Плюс с прошлого года «перешли» 186 млн грн, которые будут использованы в этом году».

Зубко напомнил, что механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% тела кредита для граждан при покупке котлов, 30% тела кредита для реализации мероприятий по утеплению, 40% тела кредита для ОСМД, реализующих программы энергоэффективности. Около 70% тела кредита, по словам Зубко, компенсируют гражданам, получающим субсидию.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. По состоянию на конец 2015 года граждане Украины получили более 1,1 млрд грн кредитов.