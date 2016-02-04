Кабмин продлил действие программы "теплых" кредитов – выделил 700 миллионов
По состоянию на конец 2015 года украинцы получили более 1,1 млрд грн кредитов.
Кабинет министров Украины продлил действие программы частичной компенсации так называемых «теплых» кредитов, направляемых на проекты переоборудования домов и учреждений твердотопливными котлами и системами утепления, и выделил на эти цели 700 млн грн, сообщил в ходе брифинга в Киеве вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
Программа компенсации кредитов была начата в 2015 году. По мнению вице-премьера, она показала свою эффективность. «Это реальный инструмент для граждан сэкономить на оплате коммунальных услуг, - сказал Зубко. - Финансирование программы увеличено до 700 млн грн. Плюс с прошлого года «перешли» 186 млн грн, которые будут использованы в этом году».
Зубко напомнил, что механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% тела кредита для граждан при покупке котлов, 30% тела кредита для реализации мероприятий по утеплению, 40% тела кредита для ОСМД, реализующих программы энергоэффективности. Около 70% тела кредита, по словам Зубко, компенсируют гражданам, получающим субсидию.
Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. По состоянию на конец 2015 года граждане Украины получили более 1,1 млрд грн кредитов.