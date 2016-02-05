Минрегион обещает возмещать до 50% кредита за комплексную термомодернизацию зданий

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) намерено компенсировать до 50% стоимости так называемых «теплых» кредитов, направляемых на проекты переоборудования домов и учреждений твердотопливными котлами и системами утепления, при условии проведения комплексной термомодернизации зданий.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на его главу Геннадия Зубко.

«При условии проведения комплексной термомодернизации здания – установления индивидуального теплового пункта, утепления стен, замены окон, ремонта крыши – мы будем предлагать до 50% компенсации «теплого» кредита», – цитирует Зубко пресс-служба.

Также сообщается, что Минрегион совместно с правительством Германии разработал концепцию создания Фонда энергоэффективности, который будет наполняться за счет средств государственного и местных бюджетов, а также за счет средств доноров.

По словам Зубко, эта концепция предусматривает возможность направлять в Фонд энергоэффективности также средства, сэкономленные благодаря проведению энергоэффективных мероприятий.

«Модель проработана вместе с ЕС, и мы надеемся привлечь средства международных доноров. Наша задача на этот год сформировать методическое пособие по проведению утепления домов. Мы предложим также типовые проекты утепления для серийных многоэтажек», – сказал Зубко, добавив, что для этого необходимо принять закон «Об энергоэффективности зданий», разработанный в соответствии с директивами ЕС.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, финансирование программы осуществляют три государственных банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк», которые в 2015 году выдали около 80 тыс. кредитов на сумму 1,3 млрд грн.

Механизм финансирования кредитов на утепление жилья предполагает возмещение 20% тела кредита для граждан при покупке негазовых котлов, 30% тела кредита для реализации мероприятий по утеплению, 40% тела кредита для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), реализующих программы энергоэффективности. Около 70% тела кредита, по словам Зубко, компенсируют гражданам, получающим субсидию.