Валютная ипотека: 37 тысячам украинских семей могут разрешить реструктуризировать 20 миллиардов кредитов

Министерство финансов Украины надеется на поддержку Верховной Рады Украины при принятии законопроекта «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученных на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)», подчеркивая, что этот проект не несет угроз для банковской системы нашей страны.

Как сообщатся на сайте министерства, законопроект №4004 разработан Министерством финансов совместно с Национальным банком и Независимой ассоциацией банков Украины, а также согласован с 19 крупнейшими банками страны, на долю которых приходится 75% активов банковской системы.

Минфин напомнил, что проблема фактической недоступности кредитования в экономике из-за большого объема проблемных кредитов мешает возобновлению активного экономического роста Украины, а также существует чрезмерная долговая нагрузка на украинские семьи, получившие ипотечные кредиты еще до кризиса 2008 года.

«Мы считаем, что валютные кредиты нужно реструктуризировать только тем гражданам, которые получали их на приобретение собственного жилья, и которые, как следствие, из-за невозможности оплатить кредит могут остаться без единственного дома. Только это будет справедливым по отношению к остальным гражданам нашей страны, большинство из которых не брали кредитов, а жили по собственным средствам», - приводятся в сообщении слова министра финансов Наталии Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров утвердил пакет законопроектов для поддержки получивших валютные кредиты граждан и предприятий. Законопроекты разработаны Министерством финансов совместно с Национальным банком и Независимой ассоциацией банков Украины. В пакете законопроекты «О финансовой реструктуризации» и «О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)».

По оценкам Минфина, в рамках этих законов порядка 37 тысяч семей с кредитами на общую сумму более 20 млрд грн смогут провести реструктуризацию валютных ипотечных кредитов.

Что касается реструктуризации долгов бизнеса, то, по оценкам экспертов, общая сумма задолженности компаний, которые попадут под действие этого механизма, составляет около 200 млрд грн.